Pre nego što je upoznala princa Harija i ušla u svet kraljevskih protokola, Megan Markl je vodila lifestyle blog "The Tig", nazvan po njenom omiljenom vinu Tignanello. Ovih dana Markl se oglasila na društvenim mrežama kako bi otkrila novo ime svog lifestyle brenda, "As Ever", čime su ponovno u središte pažnje došli njen ugašeni blog i komentari koje je na njemu objavljivala pre nego što je postala članica britanske kraljevske porodice.

"The Tig" je ugašen 2017. godine, uoči objave veridbe Megan i princa Harija. Megan je to opisala kao "projekt iz strasti" koji se "razvio u neverovatnu zajednicu inspiracije, podrške, zabave i frivolnosti" . Zatvaranje bloga protumačeno je kao jedna od žrtava koje je Megan morala da podnese kako bi se pridružila kraljevskoj porodici.

Sada, s novim brendom "As Ever", Megan se vraća svojim strastima – kuvanju, vrtlarssvu, uređenju doma i opštim lifestyle temama. U videu objavljenom na Instagramu, Megan je naglasila da "As Ever" u suštini znači "kao što je uvek bilo", referirajući se na svoju ljubav prema ovim aktivnostima koju je delila s pratiocima na "The Tig"-u. Objasnila je i da je promena imena iz "American Riviera Orchard" bila nužna kako bi se proširio opseg brenda izvan proizvoda isključivo iz Santa Barbare. Partnerstvo s Netflixom dodatno jača ovaj projekt.