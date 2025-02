"Nulti pacijent gubitka reputacije na internetu"

- To se ne bi dogodilo bez interneta. I mam prijateljicu koja svaki put kad se vidimo, u nekom trenutku druženja, samo odmahne glavom i kaže: "Ne mogu da verujem da si još živa."

Plava haljina koja je promenila sve

Ovaj skandal doveo je do Klintonovog saslušanja 1998. godine. Nakon što je prvo negirao aferu, predsednik je konačno priznao istinu i javno se izvinio svojoj porodici i naciji. Ipak, uprkos aferi, Klinton i njegova supruga, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, ostali su u braku i imaju ćerku Čelzi.

Monikin život posle skandala Nakon vesti o Lindinoj smrti, Monika je na Tviteru napisala: - Bez obzira na prošlost, čula sam da je Linda Trip teško bolesna. Ne mogu da zamislim koliko je ovo teško za njenu porodicu. Na sudu 1998. godine, Trip je izjavila da se kaje zbog svega, ali je Monika u dokumentarcu "Klintonova afera", objavljenom 2018. godine, potvrdila priču o plavoj haljini. Takođe je otkrila da joj je Klinton često poklanjao poklone i da se u njega zaljubila čim ga je videla.

- Mrlje na haljini videla sam tek nekoliko dana kasnije, dok sam je isprobavala pred prijateljicom koja me nagovorila da je sačuvam - ispričala je.

Bolna stigma i depresija

Monika Levinski se godinama borila sa posramljivanjem u javnosti. Od svih uvreda koje su joj upućene, najviše ju je pogodilo to što su je nazivali ženom koja "nije dobar izbor za brak".

- Uvek je postojalo zrnce sumnje u meni da bi to moglo da bude istina. Sećam se kada sam prvi put to čula, bila je 1998. godina. Posle tih reči, pala sam u tešku depresiju - ispričala je za magazin The Cut.