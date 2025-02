- Da, ja sam se razbolela. Ali kažem, toga više nema. Nisam više bolesna. Ali, ono što je najlepše u svemu tome, ko me je u svemu tome lečio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Verovala sma u "bele misli", ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne verujete. Moja deca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji - ispričala je glumica, pa dodala: