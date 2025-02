"Pesma za Evroviziju" naslednik je takmičenja "Beovizija" koje je u tadašnjoj Srbiji i Crnoj gori počelo da se održava 2000. godine. Tradicionalno su se na "Beoviziji" birale najbolje pesme koje su Srbiju vodile do "Evrovizije", a jedna pesma privukla je posebnu pažnju javnosti.

Iako nije tajna da je ova pesma Ani donela veliki uspeh, kako finansijski, tako i muzički, taj uspeh obeležen je crnom mrljom, velikim skandalom koji je 2006. godinu potresao region. Popularni hit bio je razlog raskola poznate pevačice i Kikija Lesendrića, a o tome je on i govorio.

- Ima puno pesama koje su autorima donele malo, a izvođaču puno. Uvek je disproporcija prisutna. Ja sam hiljadu puta radio pesmu za nula. Obično radim sa ljudima ili za pare ili džabe, ako su mi prijatelji, ispod časti mi je da im naplatim, a s druge strane ako smo u poslovnom odnosu, okej. Sa Anom je bila vrlo specifična situacija, iako je ona totalno „simpa“ bila u to vreme. Trebalo je da radim čitav album, pa je onda ispalo da je ostala samo ta pesma, onda je sa moje strane ljutnja dovela do toga da podignem cenu drastično i da se to prihvati, ali nema veze, rezultat je bio dobar i za nju i za mene - rekao je poznati muzičar i dodao: