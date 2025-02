"Pa, Alek, ako ne želiš to pomilovanje jer si hladnokrvno ubio tu ženu - možeš to da nazoveš prvostepenim, možeš da zoveš kako hoćeš, ali nije bilo dobro. Ona me sada gleda odozgo, nasmejana, srećna i govori: ‘Hvala vam što ste se suočili s čovekom koji me ubio‘", nastavio je dalje da provocira glumca.