Pred nastup su poručile da imaju tremu, ali da veruju kako će ostvariti odličan plasman. One su se publici predstavile numerom "Aladin" i prošle su u finale "PZE 2025". Nastupale su specifično obučene i našminkane, što je svojstveno dreg kraljicama širom sveta, a njihov izgled pokrenuo je mnoštvo komentara.

Inače, osam izvođača iz prvog polufinala "PZE 2025" prošlo je dalje, a to su: Ana & The Changes, Bojana x David, Iskaz, Biber, Milan Nikolić i Caka, Filari, Harem Girls i Kruz Roudi.