Dajana je u intervjuu koji je dala za BBC-jevu "Panoramu" rekla da ih je u braku bilo troje. U knjizi "Diana: In Her Words" Endrua Mortona, koji ju je napisao na temelju njene tajno snimljene ispovesti spominje se preljuba, kao i u razgovorima princeze Dajane i Petera Setlina, njenog trenera govorništva i javnog nastupa.

"Možda se sećate da ste videli fotografiju mene kako jecam u crvenom kaputu kad je odlazio avionom. To nije imalo nikakve veze s njegovim odlaskom. Ono najstrašnije dogodilo se pre nego što je krenuo," započela je.

"Još uvek sam bila nedovoljno zrela da shvatim sve poruke koje su dolazile do mene. Onda mi je neko u njegovom kabinetu rekao da je moj muž tražio da se za nju napravi narukvica. Jednog dana sam ušla u njegovu kancelariju i videla paket. Pitala sam šta je u njemu, a njegovi ljudi su mi odgovorili: "Ne biste trebali da gledate u to". Otvorila sam ga, a unutra je bila narukvica. Bila sam skrhana i shvatila sam da će on tu narukvicu dati njoj te večeri," ispričala je, piše Glossy.