Prvo polufinale Pesme za Evroviziju održalo se sinoć. Publici se predstavilo 15 pesama, od kojih se osam plasiralo u finale, koje će se održati 28. februara. Između ostalih, veliku pažnju izazvala je i Nataša Kojić Taša, ćerka Dragana Kojića Kebe, koja se predstavila pesmom "Up and Down" pod rednim brojem četiri, ali nažalost nije uspela da se plasira u finale.