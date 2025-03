„Kada su se moji roditelji uzimali nisu baš svi bili za taj brak, devedeseta godina, otac završava fakultet… Ja znam za mog dedu koji me najviše voli, da nije bio za to da se ja rodim tada “, otkrio je on, pa dodao:

„Mladi su mi roditelji jako, oni su me sa dvadeset godina dobili, i moram da kažem da to često ističem, jer je to nešto najlepše i retkost danas videti, da moji roditelji imaju najlepši brak koji sam ja ikada video, i to je mnogo uticalo na brata i na mene.“