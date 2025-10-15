Slušaj vest

Transrodna glumica i manekenka Hanter Šafer, poznata po ulozi u seriji "Euforija", nedavno je podelila svoje iskustvo sa dobijanjem novog pasoša u kojem je njen pol promenjen iz ženskog nazad u muški. Ova promena dolazi nakon izvršne uredbe predsednika Donalda Trampa, koja nalaže da se u američkim dokumentima priznaje isključivo pol dodeljen pri rođenju.

Hanter Šafer u pasošu sada stoji da je muško Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Neprijatno iznenađenje u novom pasošu

Šafer je u videu objavljenom na društvenim mrežama ispričala da je doživela "surov trenutak realnosti" kada je primetila promenu u svom dokumentu. Kako je objasnila, njen pol je prvobitno bio označen kao ženski na vozačkoj dozvoli koju je dobila u tinejdžerskom dobu, a sve njene prethodne putne isprave su pratile taj podatak.

Međutim, nakon što joj je pasoš ukraden dok je boravila u Barseloni, dobila je privremeni dokument. Kada je po povratku u Sjedinjene Američke Države podnela zahtev za novi pasoš, očekujući da će dobiti ispravu sa istim podacima kao ranije, suočila se sa izmenjenim oznakama.

Promena politike

Promena u njenim dokumentima rezultat je politike američke administracije. Trampova izvršna uredba od 20. januara 2025. godine poništila je prethodnu odredbu iz 2022. kojom je osobama bilo omogućeno da na pasošu označe pol kao "X", umesto isključivo muški (M) ili ženski (F).

Prema pravilima američkog Stejt departmenta, sada se pasoši izdaju samo sa oznakama koje odgovaraju polu dodeljenom pri rođenju, bez obzira na kasnije medicinske ili pravne promene.

"Neću prestati da budem trans"

Iako je bila šokirana promenom u svom dokumentu, Šafer je naglasila da ovaj administrativni potez ne menja njen identitet.

"Ne zanima me šta su stavili u moj pasoš - to ne menja ništa u vezi sa mnom i time ko sam. Ali ovo će mi otežati život", izjavila je.

Kako je objasnila, nova oznaka u pasošu može dovesti do češćih neprijatnih situacija, naročito na granicama, gde će možda morati da se dodatno identifikuje i objašnjava svoj rodni identitet.

Šejfer je iskoristila priliku da podigne svest o problemima s kojima se trans osobe suočavaju.

"Ovo nije samo priča o meni. Ovo se dešava i drugima. Ovo nije samo priča, ovo je realnost", naglasila je, upozoravajući na postepeno sprovođenje politika koje ograničavaju prava trans osoba.

Dok je administracija izjavila da ne može da komentariše pojedinačne slučajeve, Stejt department je potvrdio da će pasoši izdati sa oznakom "X" ostati validni do isteka, ali da će ubuduće svi novi dokumenti morati da sadrže oznaku pola dodeljenog pri rođenju.

Šejfer je zaključila porukom solidarnosti i ohrabrenja za trans zajednicu: "Trans osobe su prelepe. Nikada nećemo prestati da postojimo. Ja nikada neću prestati da budem trans. Niti jedan pasoš, niti jedno slovo u njemu ne može to da promeni."

