Henri Keli bio je cenjeni novinar u Irskoj sve dok nije promenio karijeru u 34. godini i počeo da prezentuje zabavne emisije . Bio je ko-voditelj emisije "Game for a Laugh" od 1981. do 1983. godine i postao je poznat širom Velike Britanije. U junu, 1983. godine, Keli je postao domaćin subotnjeg izdanja "Good Morning Britain" sa Tonijem Arturom, prenosi Metro.

Od 1987. do 1996. godine predstavljao je "Going for Gold", televizijski kviz za vreme ručka koji se emituje na BBC1.