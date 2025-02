Pre nekoliko nedelja strani mediji objavili su glasine da je Litgou u završnim pregovorima za ulogu Dambldora, a sada je to konačno potvrđeno, čime je glumac postao prvi zvanični član glumačke postave serije. Čarobnjak Dambldor je direktor Hogvorts škole za čarobnjake, a u serijalu filmova tumačili su ga Ričard Haris i Majkl Gambon..

- Iskreno, potpuno me iznenadilo. Pozvali su me dok sam bio na Sandens Film Festivalu zbog još jednog filma i nije bilo lako doneti odluku jer će me, plašim se, ova uloga obeležiti u poslednjem poglavlju mog života. Ali, jako sam uzbuđen. Neki sjajni ljudi ponovno usmeravaju pažnju na Harija Potera i upravo zbog toga je odluka bila toliko teška. Na završnoj žurki imaću otprilike 87 godina, ali rekao sam 'da' - komentarisao je glumac za "ScreenRant".