Inače, Lensy je svoje prvo javno pojavljivanje imala u "Pinkovim zvezdicama" kada je imala samo 14 godina i tada je došla do osmog kruga, nakon čega je takmičenje prekinuto.

- Kad sam videla da nisam prošla bilo mi je krivo, ali sam se vodila onim - ko zna zašto je to dobro. Sećam se, bio je drugi dan Božića, zovu me urednik RTS-a i kaže mi da sam prošla. Nisam znala gde se nalazim od sreće! To mi je stvarno san, zapravo mislim da je svakome ko se bavi ili želi da se bavi pevanjem, da stane na takvu binu. Pogotovo da predstavlja svoju zemlju na "Evroviziji". Diskvalifikovana je grupa "Dram", žao mi je ali eto, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno - rekla je za Telegraf.