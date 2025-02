"Tamo sam živeo do svoje devete godine, išao sam u školu, a kad smo došli u Srbiju sve mi je bilo čudno i drugačije. U školi mi je učenje ćirilice bilo teško, nisam imao blage veze, ja sam generacije ’93, a stavili su me u školu sa generacijom ’94 jer mi jedan razred nisu priznali. Ali to je ispalo dobro, da bih naučio ćirilicu“, pričao je on i dodao:

„Možda je bilo 70 do 80 hiljada dinara. To je kao neki tornado koji te uzme. Teško ko se snađe u tom poslu. Ne znam kako su pevači gledali na mene tada zato što radim kao taksista, niti me je zanimalo. Ja sam se borio za svoju egzistenciju, da pomognem svojoj porodici i svim ljudima oko mene. Drugi su to gledali kompleksaški, oni nisu to, oni sede u kafiću, piju espreso, prekrste noge i tako dalje. Volim i ja to, ali treba da se vodimo prioritetima, što bih ja sad to radio, a kuća mi trpi? Ljudi nemaju dovoljno samopouzdanja, pa se pitaju šta će komšija da misli? Koga to briga, ako ti spavaš mirno? Mir nema cenu“, zaključio je pevač za "Novu", a prenosi Blic.