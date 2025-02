- Imala sam neprijatnu situaciju, ovaj nastup je pripremljen za manje od mesec dana, ali moram da se zahvalim celom timu što su bili na visini zadatka. Imali smo problem sa jednim rediteljem gde je otkazao, tj. nije ni otkazao nego me ‘ghostovao’ (prim.out. čin iznenadnog prekida svih razgovora s određenom osobom, bez davanja razloga), ali sve je ispalo kako treba - rekla je ona.

- Nismo se upoznale, ali bih to želela. Pomogla mi je mnogo i želim da joj se zahvalim. U trenutku kada se sve to desilo povezala me je sa rediteljom - kazala je pevačica.