Uprkos tome što je nakratko razmišljao o povratku glumi 2011. godine, ostao je u potpunosti u penziji, dajući svoj glas samo u nekoliko dokumentarnih filmova. Iako ga većina ljudi poznaje po njegovim kultnim ulogama u filmovima "The French Connection" i "Unforgiven", evo šest stvari koje možda niste znali o legendarnom Džinu Hekmanu , uključujući njegove skromne početke.

Dok je pohađao "Playhouse" u Pasadeni, on i njegov drug iz razreda Dastin Hofman bili su okarakterisani kao oni koji su imali "najmanje verovatnoće da će uspeti". Nakon što je ispao iz programa, Hekman se preselio u Njujork kako bi ostvario svoj san. Radio je čudne poslove, uključujući i posao portira kod Hauarda Džonsona na Tajms skveru. Jednog dana, prošla je učiteljica glume iz Pasadene "Playhouse"-a, prepoznala ga i samozadovoljno mu rekla da je bio u pravu... Hekman nikada ne bi bio ništa. Ta učiteljica nije znala da je Hekman bio spreman da dokaže da veoma, veoma greši.

Možda ne mislite o Danvilu, Ilinois, kao o rodnom mestu nekih od najpoznatijih zvezda u Holivudu, ali srednja škola "Danvill" bila je dom zvezda kao što su Hekman i Dik Van Dajk. Van Dajkovi najbolji prijatelji bili su Bob Voker, Džeri C. Rajt, Harold Braun i Bob Hekman. P ovremeno bi u ekipu puštali Bobovog malog rođaka Džina da se druži sa njima , za koji se, naravno, ispostavilo da je talentovani Džin Hekmen.

On i Dastin Hofman su bili cimeri

Kao i mnogi glumci njegove generacije, Hekman je bio pod dubokim uticajem Marlona Branda. Kao mladić, prisustvovao je projekciji "Tramvaja zvanog želja" (1951) i bio je potpuno opčinjen Brandovim nastupom . Ono što je Hekmana najviše fasciniralo je kako je pravi Brando izgledao. Hekman je tog dana napustio pozorište i rekao ocu da želi da bude glumac. Taj trenutak ga je postavio na put koji će na kraju dovesti do višedecenijske karijere u Holivudu, piše Remind magazin.

Džin Hekman bio je velika glumačka legenda Foto: HECTOR MATA / AFP / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Tokom godina, Hekman je igrao neke zaista nezaboravne likove, a njegove izvedbe su mu donele dva Oskara i široko priznanje. Ali ako pitate Hekmana koja mu je uloga najviše značila, on će vam reći da je to bilo u "Strašilu" (1973), filmu u kojem je glumio zajedno sa Al Paćinom. Film nije bio hit na blagajni, ali Hekman je rekao da mu je to lično omiljena predstava.