Glumac Džin Hekman pronađen je mrtav u svojoj kući u Novom Meksiku zajedno sa svojom suprugom Betsi Arakavom i njihovim psom

Džin Hekman imao je jednu od najraznovrsnijih karijera u Holivudu. Iako je bio možda najpoznatiji po svojoj ulozi Leksa Lutora u filmovima o "Supermenu" Ričarda Donera bio je glavni i u filmovima poput klasika "Posejdonova avantura", "Boni i Klajd", i izuzetno potcenjenog vesterna "Sema Rejmija Brzi i mrtvi".

Ali nakon 2004. godine, Hekman se do danas nije pojavio ni u jednom većem filmu. Gledajući njegovu filmografiju, poslednji film koji je snimio bio je "Dobrodošli u Musport" 2004. godine. Šta se to tačno dešava u filmu i kako je to dovelo do Hekmanovog penzionisanja?

Radnja filma

"Dobrodošli u Musport" ima zaplet koji je iznenađujuće pravovremen: Hekman igra Monroa Kolija, bivšeg američkog predsednika koji želi da provede ostatak svojih dana u titularnom gradu Musport u Mejnu. Ali Kol ne želi samo da pobegne od pritiska vlade – on želi da pobegne i od svoje bivše žene Šarlot (Kristin Baranski). Spasilačka ekipa dolazi kada ga ljudi iz Musporta zamole da se kandiduje za gradonačelnika, a on to čini kada sazna da svoju kuću može da pretvori u kancelariju, držeći je van Šarlotinih ruku. Ali Kol se suočava sa konkurencijom iz malo verovatnog izvora — Harolda Harisona (Rej Romano), zvanog „Handi“ zbog čudnih poslova koje obavlja po gradu. Hendi je totalna suprotnost Kolu, jer trči da vrati svoju devojku Seli (Maura Tirni).

Umesto političke satire, gledaoci su bili počašćeni tanko prikrivenom romantičnom komedijom. Postaje očigledno kada Kol dovede svoj politički tim, uključujući svoju bivšu službenicu za obezbeđenje Grejs Saterlend (Marša Gej Harden) da bi se uhvatio u koštac sa Hendijem. Između Grejs i Kola počinju da lete varnice, koje na kraju završavaju u trenutku kada oba protagonista zaprose svoje ljubavi.

Međutim, mnogi Hekmanovi fanovi nisu bili oduševljeni što je dobio ulogu u tom filmu, piše "Collider".

Gene Hekman nije trebalo da bude u filmu "Dobrodošli u Musport"

Gledajući talenat koji stoji iza "Dobrodošli u Musport" postoje neki tragovi o tome šta je moglo da dovede do toga da film ispadne onako kako je ispao. Dok je scenario došao ljubaznošću Toma Šulmana, koji je napisao "Društvo mrtvih pesnika", njegova priča je došla od Daga Ričardsona, scenariste čija je najveća tvrdnja o slavi bila rad na scenarijima punim akcije poput "Umri muški 2" i "Loši dečaci".

Kao da to nije bila dovoljna neusklađenost, režiser Donald Petri bio je najpoznatiji po svojim romantičnim komedijama, uključujući "Gospođicu konegijalnost" i "Kako izgubiti momka za 10 dana", što bi moglo objasniti zašto je pomenuti film tako široko skrenuo ka romantičnoj komediji. Ali najveće otkriće je da Džin Hekman nije trebalo da bude u filmu. Prvobitno je trebalo da režira Rod Luri (The Contender) i glumi Dastin Hofman kao Monro Kol. Sukobi oko zakazivanja su na kraju doveli do toga da Luri i Hofman napuste film, a Hekman i Petri su se ubrzo ukrcali.

Nakon niza loših kritika koje je dobio film "Dobrodošli u Musport", ali Hekman je ubrzo izjavio da će se penzionisati.

- Kap koja je prelila čašu zapravo je bio test stresa koji sam prošao u Njujorku. Doktor me je savetovao da moje srce nije u stanju da ga podvrgnem bilo kakvom stresu, rekao je Hekman. Iako se ne može reći da je ovakav žanr filma bio onaj u kojem je Hekman želeo da završi karijeru ipak je odlučio da da prioritet zdravlju. Međutim, "Dobrodošli u Musport" nije bio poslednji Hekmanov nastup na ekranu, jer se nakratko pojavio u epizodi "Diners".

Podsetimo, legendarni glumac Džin Hekman pronađen je mrtav u svojoj kući u Novom Meksiku zajedno sa svojom suprugom Betsi Arakavom i njihovim psom, saopštila je policija u Santa Feu i istakla da je istraga još uvek u toku. Vest o njihovoj smrti potresla je filmsku industriju i milione obožavalaca širom sveta.

