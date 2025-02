Na filmskom platnu debitovala je već sa 10 godina. Pojavila se u filmu "There's One Born Every Minute", a nakon toga vrata filma počela su da joj se otvaraju pa se pojavila i u ostvarenjima "Lassie Come Home ", kao i u filmu "The White Cliffs of Dover". Međutim, uloga koja ju je vinula u zvezde je ona u filmu "National Velvet" iz 1944. godine, a u istom je Elizabet imala 12 godina.