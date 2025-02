Osvojio dva Oscara Džin Hekman osvojio je dva Oskara tokom svoje karijere. Oskara za najboljeg glumca dobio je za ulogu detektiva Džimija Dojlea u filmu Francuska veza (The French Connection, 1971.).

Dobio i brojne druge nagrade

Bio je nominovan za Oskara i za uloge u filmovima "Boni i Klajd", "I Never Sang for My Father" i "Mississippi Burning", ali te nagrade nije osvojio.