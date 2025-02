Naime, Zara (28) bila je u jugoistočnoj Aziji da radi na predstojećoj dokumentarnoj seriji koja će biti emitovana na "BBC Three" i "BBC iPlaier" u 2025. godini, a snimanje je završeno u četvrtak, 27. februara. Na svom Instagram profilu, Zara je objavila seriju fotografija , u različitim modnim kombinacijama (od bikinija do platnenih pantalona ukobinovanih sa oskudnim topićem), predstavljajući time njeno celokupno iskustvo na Tajlandu.

"Od hramova vagine, do Britni karaoka u našem kombiju (lol), do jedenja tosta sa sirom u 2 ujutro na zabavi Punog meseca na podu u lokalnoj školi, bilo je zaista neverovatno. Do sledećeg puta. Jedva čekam da svi vidite ovu seriju."