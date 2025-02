"Da mi je neko rekao da ću jednog dana moći da odem u svemir, definitivno bih se nasmejala. Ne mogu da verujem da se to dešava… Mislila sam da je san o tome da postanem pilot velika stvar. Ovo je još veće... Neverovatne žene koje idu na ovaj let izvanredne su u svim svojim oblastima, ali što je još važnije, one su neverovatne pripovedačice. Ono čemu se nadam jeste da ovaj let ne bude transformativan samo za njih, već i za sve ljude kojima prenose svoju priču. Nadam se da će inspirisati druge da sanjaju velike snove i dosegnu zvezde“, napisala je Sančez na svom Instagramu.