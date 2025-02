Par je bio u braku od 1991. godine. Iako su se počeli da viđaju sredinom 1980-ih, Hekman je jasno dao do znanja da nije zbog Arakave napustio svoju prvu suprugu Fej Maltezi , s kojom je bio u braku od 1956. do 1986. godine.

"Nisam napustio svoju suprugu zbog mlađe žene. Jednostavno smo se udaljili jedno od drugoga. Kad radite u ovoj industriji, brak zahteva puno truda i ljubavi," rekao je Hekman tokom intervju povodom filma "Twice in a Lifetime" iz 1985. godine.

"Nisam održao konferenciju za štampu kako bih najavio penziju, ali da, više neću glumiti. Jednostavno ne želim više to da radim," rekao je za "Reuters" 2008. godine.

Heckman je svoju kreativnu energiju preusmerio na pisanje objavivši svoj prvi roman "Wake of the Perdido Star" 1999. godine. Od tada je napisao još najmanje četiri knjige, uključujući "Payback at Morning Peak", vestern inspirisan njegovim životom u Santa Feu. U intervjuu za podkast "Writer's Bone" 2014. godine Hekman je priznao da mu je supruga pomogla da usavrši stil pisanja.