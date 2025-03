"Zanimljivo je jer sam samohrana majka i on je jedino dete tako da mi provodimo jako puno vremena zajedno. Kad je bio jako mlad, postao je fasciniran mojim poslom. Počeo je da stvara fotografije i mini filmove kad je imao 9 ili 10 godina. Dala sam mu kameru i on me je učinio zvezdom u svim svojim filmovima. Zapravo režira za mene već 10 godina tako da se ništa nije promenilo. Navikla sam se na to," ispričala je ona ranije.