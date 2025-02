"Lelek" s pesmom "The Soul of My Soul" zauzeo je 13. mesto, dok je "IVXN" s pesmom "Monopol" na 16. poziciji. Met Šaft, koji je sinoć otvorio veče pesmom "Welcome to the Circus", nalazi se na 21. mestu, dok je "Nipplepeople" sa "Znakom" na 25. poziciji.