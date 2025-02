Ukačila sam kako želim da se neko oseća dok sluša pesmu, našla sam neke reference, istraživala sam i šta bi mogla da bude tema. Znala sam da želim da to bude nešto široko i prevazilazi nacionalno, nešto što je naše zajedničko, a to je naša istorija, odnosno praistorija.

Kada sam istražila neolit, to mi je bilo nekako najbliže - način na koji su živeli i njihove pretpostavljene vrednosti. Zato je "durum", baš ta vrsta pšenice jer je ona nastala u tom dobu.