Na muzičara pala scenografija

"Nesreća mi se dogodila na sreću ili na žalost usred programa. Sajla se otkačila i mesec je pao na mene. Ne znam kako se to desilo, ali imali smo pet sekundi tišine u lajvu", otkrio je Princ od Vranje.

Pevač se zapalio

Na sreću odmah su mu pritrčali u pomoć da očisti svoju bujnu kosu od varnica, a njegova reakcija na sve je potpuni šok s obzirom na to da on nijednog momenta nije prekinuo s pevanjem dok se to dešavalo!