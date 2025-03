- Počeo sam da pevam 2009. godine. Na upisu u muzičku školu u Vranju sam pevao „Eci-peci-pec“ pošto tada nisam znao ništa drugo. Bilo bi glupo da pevam Kebu (smeh). Moj otac je pevač, doduše nikad se nigde nije eksponirao, nije poznat u muzičkom svetu, prosto ima lep glas. Majka je pevala od hora do raznih zabava. Brat je dugo bio profesionalno u muzici, pored pevanja svira i gitaru. Na neki način on me je uveo u svet muzike. To me je zaintrigiralo da počnem i sam da se bavim ovim poslom - rekao je Princ.