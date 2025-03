Rekla je zvanicama dodele da ona "večeras predstavlja Marlona Branda", te da je on imao poduži govor koji će rado podeliti s novinarima nakon događaja. Navodno joj je rečeno da mora sažeti govor u 60 sekundi ili rizikuje da bude uhapšena. U junu 2022. godine, Akademija se glumici izvinila.

Kopola nije osvojio Oskara za najboljeg reditelja Frensis Ford Kopola poznat je kao jedan od rediteljskih velikana u Holivudu, no 1980. godine izmakla mu je nagrada za najboljeg reditelja za jedan od njegovih najpoznatijih filmova.

Umesto da dobije Oskara za film "Apocalypse Now", izgubio je od Roberta Bentona za film "Kramer vs. Kramer". Tada se smatralo skandalom što Ford Copola nije osvojio Oskara, a mnogi veruju da je Akademija možda smatrala da je već dobio priznanja za svoj rad na filmu "Kum".

- Bila je ljuta jer nije bila nominovana za "Masku". Bilo je mnogo ljudi koji su rekli: "To nije moda!' A ja sam rekao: "Naravno da nije moda. To je ludo uređenje za pažnju". I privuklo je pažnju. Ljudi još uvijek pričaju o tome - rekao je modni dizajner.

- Mislim da je umetnost kada je svačija priča ispričana. Stoga mislim da bi, u celini, industrija trebala činiti ono što bi svaka druga industrija trebala činiti, a to je tražiti talente, pružati priliku svima - rekao je.

Nakon incidenta, Smit se izvinio komičaru, a Akademija od tada ima pojačano obezbeđenje na ceremoniji da ne bi više došlo do takvog ili sličnog incidenta. Karijera Vila Smita je dosta pretrpela zbog tog skandala i još se nije opravila

Džon Sina istrčao na scenu potpuno go Čuveni Džon Sina, američki kečer, a danas i reper, izašao je go na scenu tokom dodele Oskara, jer je smislio neobičan način kako da drugima uruči priznanja. Već jednom se ovo desilo u istoriji, pa zašto ne rekreirati taj čuveni momenat.

Kada se sve desilo, on je u rukama držao samo jednu kovertu i papuče na nogama, i to u predelu međunožja, te je tako došao do mikrofona kako bi saopštio ko dobija nagradu.