Dajan Voren, cenjena kantautorka, najviše je nominovana osoba u istoriji Oskara koja još uvek nije osvojila nagradu. Nominovana je 16 puta za najbolju originalnu pesmu i još nije odnela jednu od tih prestižnih nagrada. Njena nominacija za pesmu "The Journey" za film "The Six Triple Eight" mogla bi da joj napokon donese zasluženi Oskar.