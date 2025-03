U svetu poznatih i slavnih uvek postoje neke tajne koje nastoje da ostanu skrivene, ali ipak isplivaju na površinu. Tako se godinama šuška da su muzičke legende Mik Džeger i Dejvid Bouvi imali ljubavnu aferu.Navodno ih je u krevetu zatekla Bouvijeva tadašnja supruga Andžela, napisao je Kristofer Andersen u biografiji "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger".