Grupa Lelek prošla je u finale popularnog muzičkog takmičenja Dora, gde će nastupiti pod rednim brojem 15 sa pesmom "The Soul of My Soul". Međutim, grupu su zabrinuli problemi sa zdravljem jedne od članica benda. Na svom zvaničnom Instagram profilu, objavili su fotografiju na kojoj se vidi kako Korina Olivia Rogić, jedna od članica grupe, leži na bolničkim nosilima.