Počelo je odbrojavanje do najvažnije filmske večeri na svetu. Osim filmofila, i komšije Hrvati ove godine nestrpljivo iščekuju svečanu dodelu Oskara . Naime, film Nebojše Slijepčevića "Čovek koji nije mogao da ćuti", nakon što je osvajač Zlatne palme za kratkometražni film na prošlogodišnjem izdanju Kanskog filmskog festivala, sada je nominovan i za Oskara u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma.

Slijepčević i Bogdan dugo su pripremali film , istražujući različite aspekte tišine i njene posledice na ljudske živote. Poseban izazov bio je svesti radnju na jednu scenu, ali možda je baš to moćan faktor ovog filma.

„Ono što je univerzalno u ovom filmu, ono zbog čega tako dobro komunicira, jeste to što je ćutnja ili prećutkivanje valuta koja je danas više nego ikada u opticaju, njena vrednost raste. Proporcionalno tome, naša opada. To što se to prepoznaje, donekle je olakšavajuća okolnost za svet. A možda je samo stid. Današnje vreme – sve je brže i brže, snovi su nadohvat ruke kao nikada, svako može da se istakne. Može. Svako sanja da je heroj. A život nas često udari po prstima i mi samo zaćutimo“, rekao je Bogdan za Journal.