"To nije bila samo operacija, to je bila promena života i njegovo spasavanje ", rekao je Eliot, napominjući kako ga je upravo pandemija navela da se pomiri sa svojim rodnim identitetom.

Usledile su uloge u filmovima "Početak", "Super", "Iz Rima s ljubavlju" i brojnim drugima koji su pokazali sav Pejdžov talent, no najpoznatija uloga nakon franšize "X Men" i "Džuno" došla je u Netflixovoj seriji "The Umbrella Academy". Za ulogu Vanje Hargriivs, Pejdž je dobio više nominacija, a nakon svoje velike objave 2020. godine, Netfliks mu je odmah pomogao u ažuriranju podataka u glumačkim bazama. Istovremeno, njegovu tranziciju pokazali su u seriji "The Umbrella Academy", kada je Vanja svom društvu otkrila kako je ustvari Viktor.