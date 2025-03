Naime, voditelj manifestacije Konan O' Brajan pokušao je da razmrda publiku tokom cele večeri, međutim, to mu nije baš uvek pošlo za rukom. Tada se okrenuo pikanterijama.

U jednom trenutku dotakao se tajni glumaca koje on zna pa pomenio poznatog zavodnika Antonia Banderasa.Rekao je da mu je žao što film "Baby girl" nije nominovan, pa dodao da je Antonio Banderas oktrio da mu je to bila najteža uloga jer nije mogao supruzi (Nikol Kidman) da priušti orgazam. Poručio je da bi on taj zadatak dobro obavio.