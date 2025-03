Najbolji film - "Anora"

Najbolja režija - Šon Bejker, "Anora"

Najbolja glavna muška uloga - Ejdrijen Brodi, "Brutalista"

Najbolja glavna ženska uloga - Majki Medison, "Anora"

Najbolja sporedna ženska uloga - Zoe Saldana, "Emilija Perez"

Najbolja sporedna muška uloga - Kiran Kalkin, "A real pain"

Najbolji vizuelni efekti - "Dina 2"

Najbolja scenografija - "Wicked"

Najbolji zvuk - "Dina 2"

Najbolja montaža - "Anora"

Najbolji kostim - "Wicked"

Najbolja šminka i frizura - "The substance"

Najbolja originalna muzika - "The brutalist"

Najbolja originalna pesma - "El Mal" iz filma "Emilija Perez"

Najbolji dugometražni dokumentarac - "No other land"

Najbolji kratki dokumentarac - "The only girl in the orchestra"

Najbolji dugometražni animirani film - "Flow"

Najbolji kratki animirani film - "U senci čempresa"

Najbolji kratki igrani film - u ovoj kategoriji bilo je nominovano hrvatsko ostvarenje "Čovjek koji nije mogao šutjeti", ali je nagrada otišla filmu "Ja nisam robot" na holandskom jeziku

Najbolji originalni scenario - "Anora"

Najbolji adaptirani scenario - "Konklava"

Najbolji strani film - "I'm still here"

Najbolja fotografija - "Brutalista"