- Najteži trenutak u životu, pored smrti mame, bio je onaj kada sam saznala da je Milorad preminuo i da takvu tragičnu vest treba da saopštim Divni. Ona je u tom momentu bila na ski-stazi sa drugaricama. Morala sam što pre da je odvedem do hotelske sobe kako bih joj to saopštila u četiri oka. Sreća u nesreći je bila ta što su prijatelji bili sa mnom i napravili smo strategiju kako da je nagovorimo da dođe do sobe, s obzriom na to da se dobro zabavljala na snegu. Njena reakcija je bila očekivana. Bilo je strašno i bolno. Ali kako je ona Miloradovo i moje dete i kako smo joj vrlo promišljeno dali ime Divna, s posebnim akcentom na prefiks Div, ona je sat vremena nakon bolnog saznanja i uzela papir i olovku i napisala pismo za tatu koje je želela da pročita na sahrani i koje mu je ostavila na grudima da može da ga čita svakog dana.