Glumac je na Instagramu pregledavao fotografije na kojima je označen , a to je bilo dovoljno da užari društvene mreže i postane glavna tema na X-u. Neki su ga nazvali narcisoidnim. "Džef Goldblum je narcisoidan čovek bez parola", komentarisao je jedan korisnik X-a.

Međutim, obožavaoci su ipak stali na njegovu stranu. "OK, to je pošteno. Ne volim da gledam svoje slike, ali bih verovatno isto to uradio. Pogotovo ako sam došao prerano i imam vremena", "Dobro znate da bismo svi gledali naše fotografije s crvenog tepiha", pisali su drugi.