Tokom godina na Oskarima smo imali priliku da svedočimo brojnim neplaniranim događajima koji su šokirali prisutne i gledaoce, i koji su uspeli da zasene i same dobitnike.

Dodela Oskara održala se 2. marta, a posle završetka ovogodišnje ceremonije, prisetili smo se nekih ne baš glamuroznih trenutaka s ove dodele koji su poprilično šokirali svet.

Pogledajte u galeriji kako su glumice izgledale na ovogodišnjoj dodeli Oskara:

Toalete na crvenom tepihu 97. Oskara

Tokom godina na Oskarima smo imali priliku da svedočimo brojnim neplaniranim događajima koji su šokirali prisutne i gledaoce, i koji su uspeli da zasene i same dobitnike. U nastavku smo izdvojili neke od najšokantnijih trenutaka iz istorije dodele Oskara, a krećemo od najsvježijih.

Šamar (2022)

Tokom dodele Oskara 2022. godine, u prenosu uživo glumac Vil Smit ošamario je vodiča ceremonije, komičara Kristofera Roka, koji se našalio na račun njegove supruge Džejde Pinket Smit. Naime, Kris je Džejdu uporedio s G.I. Džejn, zbog njene obrijane glave, nakon čega je Vil ljutito ustao sa svog mesta i popeo se do Krisa na pozornicu kako bi mu opalio šamar. "Ne spominjite ime moje supruge", poručio mu je zatim glumac, koji je svojim potezom šokirao sve prisutne na dodeli, kao i gledaoce pred malim ekranima. Samo 20-ak minuta nakon ovog neslavnog trenutka, Smit je osvojio Oskara za najboljeg glumca, za ulogu u filmu "Kralj Ričard".

Pogrešan pobednik (2017)

Jedna od najluđih stvari dogodila se na dodeli Oskara 2017. godine, kada je proglašen pogrešni najbolji film. Voditelji Fej Danavej i Voren Biti pobednikom su proglasili film "La La Land", no onda se doznalo da su dobili pogrešnu omotnicu i da je Oskara za najbolji film ipak dobio "Moonlight".

"Ljudi, žao mi je, ali dogodila se greška", kazao je s pozornice producent "La La Landa" Džordan Horovic. "Najbolji film je 'Moonlight'. Ovo nije šala, dođite ovde", dodao je. Može li neugodnije?

Poljubac bez pristanka (2003)

Poljubac na pozornici dodele Oskara 2003. godine jedan je od trenutaka koji mnogi zasigurno još dobro pamte, no dugo se godina nije znala prava istina o njemu. Naime, tada je glumac Edrijen Brodi zgrabio Hele Beri i strastveno je poljubio nakon što je ona preuzela Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu "The Piano". Beri je 2017. godine priznala da poljubac nije bio planiran te da je i nju iznenadio jednako kao i gledatelje.

"Nisam znala ništa o tome i pitala sam se šta se događa", rekla je glumica u emisiji "Watch What Happens Live With Endi Koen".

Poljubac između Hale Beri i Edrijana Brodija na dodeli Oskara 2003. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Poljubac između brata i sestre (2000)

Još jedan nezaboravan poljubac dogodio se na dodeli Oskara 2000. godine, a to je bio možda i jedan od najšokantnijih te definitivno najčudniji trenutak u istoriji ove ceremonije. Pitate se zašto? Pa, jer se dogodio između Anđeline Džoli i njenog brata Džejmsa Hejvena. Nakon što je osvojila Oskara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Prekinuta mladost", Džoli je strastveno poljubila brata, a zatim je još u svom govoru poručila: "Trenutno sam jako zaljubljena u svog brata!"

Goli muškarac (1974)

Davne 1974. godine, kada su dodelu Oskara vodili Dejvid Niven, Džon Hjuston, Bert Reinolds i Dajana Ros, dogodio se još jedan jako čudan i nezaboravan trenutak. Naime, taman kada se Niven spremao da proglasi dobitnika Oskara za najbolji film, pozornicom je prošetao nepoznati goli muškarac, na iznenađenje, ali i smeh svih prisutnih. Kasnije se doznalo da se radilo o gej političkom aktivisti i učitelju Robertu Opelu, koji je pet godina kasnije tragično ubijen tokom pljačke koja je pošla po zlu.

Marion Brando i Sašin Litlfezer (1973)

Na dodeli Oskara 1973. godine indijanska aktivistkinja i glumica Sašin Litlfezer preuzela je nagradu umesto Marlona Branda, koji je osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu u "Kumu". Brando nije prisustvovao ceremoniji, protestujući u znak podrške pravima američkih domorodaca, a Litlfezer je u njegovo ime odbila da primi nagradu te je održala i kratak govor objašnjavajući da je glumčevo odbijanje delimično posledica "tretiranja američkih Indijanaca u filmskoj industriji... i na televiziji, u reprizama filmova."

Holivud ju je nakon ceremonije stavio na crnu listu, a u avgustu 2022. godine Akademija filmske umetnosti i nauke službeno se izvinila Litlfezer.

Najduže ovacije publike (1972)

Legendarni glumac Čarli Čaplin je na dodeli Oskara 1972. godine primio nagradu za životno delo, ali i nezaboravnu zahvalnost publike. Naime, publika ga je dočekala uz aplauz i ovacije koje su potrajale čak 12 minuta, a glavni razlog za to ipak nije bio kipić koji je osvojio, već činjenica da mu je taj dan opet dozvoljen ulazak u SAD, nakon što je bio proglašen komunistom i deportovan iz zemlje.

Džon Travolta ne zna da pročita ime pevačice (2014)

Te godine Travolta je na binu morao pozvati Idinu Menzel koja je imala veliki hit ''Let It Go'' iz animiranog filma ''Frozen''. No, Džon je umesto Idine Menzel rekao Adel Dazeem, a svoje objašnjenje o tome sve do danas nije dao.

Zanimljivo je da je sledeće godine Idina trebalo da predstavi Džona pa mu je tako vratila i prozvala ga kao Glom Gazingo.

Elija Kazan (1999)

Ako ste upoznati s Elijom Kazanom, to je verovatno iz jednog od dva razloga. Ili kroz njegov rad kao reditelja - filmovi "Gentleman's Agreement", "A Streetcar Named Desire", "East of Eden" i "On the Waterfront", ili zbog njegove saradnje s Odborom za neameričke aktivnosti Predstavničkog doma. Onde je svedočio protiv prijatelja i kolega tokom Red Scarea, što ga je dovelo do crne liste Holivuda.

Njegovo ponašanje došlo je na naplatu kada je dobio nagradu za životno delo 1999. godine, a publika na dodeli Oskara bila je podeljena oko toga treba li ili ne slaviti Kazana. Na videu se vidi kako su se mnogi u publici predomišljali hoće li mu pljeskati. Nik Nolti i Ed Heris oštro su to odbili, s njima su se složili i brojni drugi, a samo neki od okupljenih ustali su kako bi zapljeskali na nagradi za životno delo.

Ceremonija dodele Oskara: