Prethodnog proleća, tačnije u martu, svečano su dodeljene i čuvene BRIT nagrade u Londonu. Kao i za svaku dodelu nagrada, svi su bili u iščekivanju da vide zanimljive modne momente sa crvenog tepiha. Međutim, mnogi ovo ocenjuju kao jedan od "lošijih crvenih tepiha" i stajlinga svetskih imena u muzičkoj i filmskoj industriji. Mesecima kasnije i dalje se priča o kostimima poznatih.

I zaista, bilo je tu svačega. Kreacije su takve da niko nije mogao da pretpostavi u čemu će se pojaviti sledeća zvezda, želeći da "ukrade" više pažnje od ostalih.

Pored toga što imamo priliku da vidimo neke apstraktnije komade i želju da stilisti i dizajneri pokažu kreativu, nisu izbegnuti ni nagi momenti pred kamerama. Tako je nekoliko dama poziralo pred kamerama u providnim haljinama, ali daleko od Bjanka Ćensori - providnih. To se ne može nadmašiti.

Naime, Maura Higins pojavila se u crnoj haljini od tila, sa floralnim ukrasima na grudima i jednom kuku, koji prekrivaju i deo međunožja. Doduše, ispod je nosila crni donji veš i time "prekrila" nešto više kože. No, i dalje je pitanje da li je i koliko ovako nešto primereno za svečano veče poput ove. Čini se da je odgovor jasan.

Džejd Tervol, koja se odlučila nedavno za solo karijeru i napustila grupu Little Mix, pojavila se haljini nalik venčanici ili balskom modelu. U rukama je držala buket, a kraj nje je stajao čovek u kostimu "mladoženje", ali sa napravljenim ogromnim telom. Zaista je bilo nemoguće da ovakvo pojavljivanje ne privuče pažnju.

Tedi Svims se jedva video od plišanih igračaka našivenih na njegovo odelo, dok su Džereda Leta okarakterisali kao "dosadnog" po pitanju stajlinga.

Definitivno, najviše pažnje privukla je devojka-konj, koja je ujedno bila i najveća misterija ove večeri. Niko nije mogao da dokuči ko se krije u elegantnoj crvenoj toaleti sa maskom konja, sređenih trepavica i sa ušima.

Mnogi su nagađali ko je to mogao biti, a onda su i tetovaže pripomogle da se otkrije identitet ove žene. U pitanju je di-džej iz Berlina koja je popularna po konjskim maskama na nastupima, a sebe upravo tako i opisuje kao "polu žena, polu konj".

