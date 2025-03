Kajli, koja je inače najmlađa milijarderka na svetu , odlučila je da ostane da sedi na stolici, te je samo pružila ruku da ga pozdravi , a on joj je zatim poljubio ruku.

"Oh ne, ne, ne – ustaješ kad te pozdravlja Ser Elton Džon", "Novac ne može da kupi manire ni poštovanje", "To je Ser Elton Džon. Kad te on pozdravi, ustaneš", "Vau, Kris Džener – jesi li uopšte naučila svoju ćerku nekakvim manirima?", "Nije ustala za Eltona Džona??", "Ne samo zato što je u pitanju Elton Džon već iz poštovanja i dobrih manira, uvek ustaneš kad nekoga pozdravljaš", samo su neki od komentara na društvenim mrežama, prenosi Index.hr.