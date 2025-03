"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 evra. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam deci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vreme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vrijeme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala ", ispričala je Vedrana.

"U bolnicu sam ušla da mi pomognu da umrem. I onda sam naišla na zid, oni su meni tamo zabranili smrt. Ali ljudi tamo... tamo rade deca, najstariji možda ima 26 godina. Mlada medicinska sestra pričala je sa venom u koju je trebalo da da infuziju. Ja gledam to dete kako priča s tom venom kako bi toj ženi dala život. Jako me to potreslo. To su deca, divna deca. Koja robijaju tamo", ispričala je Vedrana.