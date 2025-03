Za zvezde s najvećim zaradama, poput Dvejna Džonsona i Rajana Rejnoldsa, pojavljivanje u filmovima samo je jedan od mnogih načina na koji dolaze do ogromnih honorara.

Dvejn Džonson je prvi put najavio učešće u filmu Red One na Instagramu u junu 2021. To je bio samo početak desetina objava kojima je promovisao film pred svojih 394 miliona pratilaca tokom tri godine. Sve do bioskopske premijere u novembru prošle godine.

Čak i nakon negativnog prijema od strane kritike i prosečnog uspeha na blagajnama (186 miliona dolara na svetskom nivou u odnosu na prijavljeni budžet od 250 miliona dolara) Džonson je nastavio da promoviše film na internetu. Kada se Red One pojavio na Amazon Prime Video mesec dana kasnije, film je privukao rekordnih 50 miliona gledalaca tokom prvog vikenda prikazivanja.

Nova definicija filmske zvezde

Ovako izgleda filmska slava u 2025. godini. Za vrhunske holivudske talente, gluma u filmu postala je samo jedan deo višegodišnjeg partnerstva na više platformi između studija i glumca. Oni zajedno razvijaju, produciraju i, najvažnije, promovišu projekat publici.

Oni koji su dokazali sposobnost da fanove pretvore u potrošače vredniji su nego ikad. Džonsonov ugovor za Red One, koji je uključivao unapred isplaćene honorare za glumu i produkciju, kao i isplatu procentualne zarade za obe uloge, doneće mu oko 50 miliona dolara. To se smatra najvećom pojedinačnom isplatom u istoriji za jedan film.

Kombinujući taj iznos s unosnim ugovorom za Moana 2 i prihodima od svojih ranijih filmova, Džonson je prošle godine zaradio oko 88 miliona dolara (nakon odbitaka za agenta i advokata). To ga je učinilo najplaćenijim glumcem 2024. godine.

Drugi najplaćeniji: Rajan Rejnolds

Odmah iza njega nalazi se Rajan Rejnolds, koji je bio glavni producent, ko-scenarista i glavni glumac u bioskopskom hitu godine – Deadpool & Wolverine. Rejnolds je čak producirao reklame za film putem svoje marketinške agencije Maximum Effort.

Njegova užurbana godina nagrađena je zaradom od oko 85 miliona dolara (nakon odbitaka). Međutim, 2024. bi mogla ostati upamćena i po tužbama između njegove supruge Blejk Lajvli i reditelja filma It Ens With Us, Džastina Baldonija. Zbog njih se njegovo ime često spominjalo u sudskim dokumentima.

Treće mesto: Kevin Hart

Na trećem mestu je Kevin Hart, još jedan veliki promoter. Veliki broj filmova koje je sam producirao, TV emisije, podkasti i stand-up komedije, nastavljaju da jačaju njegov status neumornog radnika u šoubiznisu. Doneli su mu zaradu od 81 milion dolara.

Ova trojica multitalenata zajedno su zaradili koliko ostalih sedam glumaca iz top 10 liste. I daleko su nadmašili veterane poput Breda Pita (32 miliona dolara), Nikol Kidman (31 milion) i Adama Sendlera (26 miliona). Oni ne raspolažu sopstvenim marketinškim platformama.

Dominacija veterana

Ipak, biti proveren hitmejker iz prethodnih generacija i dalje donosi ogromnu zaradu. Prosečna starost 20 najplaćenijih glumaca prošle godine bila je nešto više od 54 godine, a ukupno su zaradili više od 730 miliona dolara. Ovi glumci ne samo da uživaju u visokim platama zahvaljujući hitovima, već i svake godine primaju značajne čekove od starih projekata.

Na primer, Džeri Sajnfeld (4. mesto) svake godine zaradi oko 30 miliona dolara zahvaljujući pravima na seriju Seingeld. Met Dejmon (16. mesto) prošle godine je zaradio oko osam miliona dolara od udela u profitu starih filmova poput Bourne i Ocean’s franšiza.

Gde su mlade zvezde?

Ovo čini ulazak novih glumaca u holivudsku elitu izuzetno teškim. Na listi 20 najplaćenijih glumaca nema nijednog glumca u dvadesetim ili tridesetim. Najmlađa je Skarlet Johanson sa 40. Iako su mlade zvezde poput Sidni Svini, Glena Pauela i Zendeje imale veliki proboj. Njihovi honorari su tek sada počeli da rastu, za nove projekte, kažu sagovornici upućeni u Holivud. Njih je sada najteže angažovati. Ali, konsenzus je da će morati da nastave da dokazuju da su njihovi filmovi uspešni isključivo zahvaljujući njihovom imenu.

Čak ni Timoti Šalame (29), koga industrija vidi kao buduću megazvezdu, nije ušao na listu, jer je njegov ugovor za ulogu Boba Dilana film A Complete Unknown, za koju je dobio nominaciju za Oskara, sklopljen godinama pre nego što su Wonka i Dina 2 učvrstili njegov status velikog imena.

Nova pravila u Holivudu

Za razliku od prošlogodišnje eksplozije blokbastera poput Barbie i Oppenheimer, većina velikih zarada u 2024. ostvarena je van bioskopa. Šest od deset najuspešnijih filmova godine po prihodima bile su animacije. Za njih glumci generalno ne primaju velike honorare.

Zbog sve nepredvidljivijeg bioskopskog tržišta, glumci sa A liste sve češće prelaze na striming platforme, gde su fiksni ugovori i dalje standard. Kada se studiji poput Epla, Amazona i Netfliksa bore za istog glumca, honorari često premašuju standardnih 20 miliona dolara po igranom filmu. To je bio slučaj i sa Bredom Pitom (6. mesto) i Džordžom Klunijem (7. mesto) za film Wolfs.

Bez obzira na to hoće li se trend nastaviti i bioskopski sektor oporaviti 2025. godine, agenti, menadžeri, advokati i producenti ostaju složni u jednom: filmske zvezde su i dalje ključ budućnosti Holivuda.

Na kraju, lista najplaćenijih glumaca ne meri samo novac, već i moć koju talenti imaju u industriji i kako je koriste.

Top 20

1. Dvejn Džonson

Najplaćeniji glumac u Holivudu Foto: AP Richard Shotwell

88 miliona dolara (103 miliona dolara bruto)

The Rock se vratio na vrh liste najplaćenijih glumaca nakon što je dobio, kako se veruje, najveći honorar plus otkup u istoriji filmova na striming platformam. To je bilo procenjenih 50 miliona dolara za ulogu u Amazonovom filmu Red One prošle godine. A kada je Moana 2 prešla sa planirane TV serije na bioskopsko izdanje, izborio se za procenat od profita filma kao izvršni producent. To je presedan za glumce koji pozajmljuju glas u Diznijevoj animaciji. Nakon što je film prihodovao više od milijardu dolara na blagajnama, Džonson (52) je, kako jedan agent kaže, „zaradio nepojmljivu količinu novca“.

2. Rajan Rejnolds

Rajan Rejnolds Foto: Printscreen YouTube



85 miliona dolara (100 miliona dolara bruto)

Rejnolds je bio glavni producent, koscenarista i zvezda najuspešnijeg igranog filma godine, Deadpool & Wolverine. Film je prihodovao više od 1,3 milijarde dolara širom sveta. Ali to je bio samo deo njegovog izuzetno zauzetog rasporeda, koji je uključivao i ulogu u filmu Džona Krasinskog IF, produkciju nove sezone serije Welcome To Wrexham za Hulu. I, u zavisnosti od verzije sudskih sporova između njegove supruge Blejk Lajvli i reditelja Džastina Baldonija u koju verujete, prepravku scenarija za njen film It Ends With Us.

3. Kevin Hart

Kevin Hart Foto: Profimedia



81 milion dolara (108 miliona dolara bruto)

Nijedan zabavljač nije imao raznovrsniji repertoar u 2024. od Harta, koji je glumio u bioskopskom filmu (Borderlands), Netfliksovom filmu (Lift), Amazon Prime filmu (Die Hart 2: Die Harter), seriji na Roku kanalu (Die Hart, treća sezona), seriji na Peacocku (Fight Night), vodio Netfliksovo komično veče sa Tomom Brejdijem, imao nedeljni podkast za Spotifaj (Gold Minds) i održao čak 90 stend-ap nastupa. Uz to, imao je ugovore sa brendovima DraftKings i Chase – koji nisu uključeni u njegovu zaradu za 2024. Zbog toga je gotovo nemoguće uključiti ekran, a da ne vidite ovog 45-godišnjeg komičara.

4. Džeri Sajnfeld

Džeri Sajnfeld Foto: Profimedia



60 miliona dolara (70 miliona dolara bruto)

Sedamdesetogodišnji Sajnfeld, koga je Forbes prošle godine proglasio milijarderom, i dalje je aktivan na stend-ap sceni, dok mu njegov istoimeni sitkom i dalje donosi osmocifrene godišnje prihode. Tokom pandemije, napisao je scenario za parodiju o nastanku Pop-Tarts keksa, Anfrosted, koji je na kraju režirao i u njemu glumio za Netfliks prošle godine.

5. Hju Džekmen

Hju Džekmen Foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia



50 miliona dolara (66 miliona dolara bruto)

Nakon emotivnog oproštaja od uloge Vulverina u filmu Logan iz 2017, samo ogromna plata i prilika da radi sa svojim prijateljem Rajanom Rejnoldsom mogli su da ubede 56-godišnjeg Džekmena da ponovo navuče adamantijumske kandže. Ipak, Deadpool & Wolverine verovatno će postati najunosniji film u njegovoj karijeri.

6. Bred Pit

Bred Pit Foto: Profimedia



32 miliona dolara (42 miliona dolara bruto)

Nakon što su prošle godine povukli Wolfs (u kojem glumi zajedno sa svojim dobrim prijateljem Džordžom Klunijem) iz bioskopskih sala i direktno ga prikazali na AppleTV+, Epl sada ulaže sve u Pitov film F1, koji u bioskope stiže ovog leta. U međuvremenu, njegova producentska kuća Plan B nastavlja da dominira, kako na blagajnama (Beetlejuice Beetlejuice), tako i na dodeli nagrada (podržavajući neočekivanog kandidata za Oskara, film Nickel Boys).

7. Džordž Kluni

Džordž Kluni Foto: / Alamy / Alamy / Profimedia



31 milion dolara (37 miliona dolara bruto)

Kluni je javno negirao izveštaje da su on i Bred Pit dobili po 35 miliona dolara za špijunsku komediju Wolfs. Nazvao je to „lošim za industriju ako ljudi misle da je to standard za plate“. Ipak, Epl je morao da nadmaši ponude više konkurenata za projekat još 2021. godine. U poređenju sa Klunijevim režiserskim pokušajima ili Pitovim ambicijama za nagrade, jedan filmski posrednik kaže za Forbes da je ovaj film za njih bio „definitivno komercijalni poduhvat“.

8. Nikol Kidman

Nikol Kidman Foto: byclaytondavis/tiktok





31 milion dolara (41 milion dolara bruto)

Vladajuća kraljica AMC bioskopa postala je jedna od najisplativijih zvezda u svetu TV mini-serija, glumeći prošle godine u jednoj za Netfliks (The Perfect Couple), jednoj za Paramount+ (Lioness) i jednoj za Amazon (Expats). Pritom je u svakoj zarađivala više od milion dolara po epizodi. Pored toga, snimila je dva filma u kojima su njeni partneri znatno mlađi muškarci (Babygirl i A Family Affair), čime je 57-godišnja Kidman postala najplaćenija glumica 2024. godine.

Ipak, iako je Nikol Kidman jedna od omiljenih glumica širom sveta, njen brak s Tomom Kruzom i povezanost sa scijentološkom crkvom dugo su bili predmet kontroverzi. Mnogi su smatrali da je previše bliska s ovom tajnovitom organizacijom, a iako se kasnije distancirala, taj period njene prošlosti i dalje izaziva polemike.

9. Adam Sendler

Adam Sendler, Oskar 2025 Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia





26 miliona dolara (35 miliona dolara bruto)

Sendlerov sveobuhvatni ugovor sa Netfliksom je neprevaziđen u industriji. Omogućava mu da snima i velike komercijalne projekte, poput nadolazećeg Happy Gilmore 2, i skromnije filmove poput Spaceman iz 2024, a da i dalje dobija najviše honorare. Njegov katalog prošlogodišnjih filmova i dalje se masovno gleda na platformi, ostvarujući stotine miliona sati pregleda godišnje.

10. Vil Smit

Vil Smit Foto: Profimedia



Mišljenja u Holivudu su podeljena oko toga da li se 56-godišnji oskarovac potpuno „vratio“ nakon incidenta sa šamarom na dodeli Oskara 2022. Ali, svi se slažu da je povratak liku koji ga je proslavio bio pametan potez. Film Bad Boys: Ride or Die iz 2024. postao je hit. Ušao je među manje od 20 filmova koji su prošle godine zaradili više od 400 miliona dolara širom sveta.

