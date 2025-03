- Išao sam na pregled povodom sasvim druge stvari, kad su posumnjali da imam kancer. Nisam paničio kad su mi rekli od čega bolujem. Napiši molim te kancer, rak mi je baš ružno. Dovoljno mi je bilo da pomislim na Dinu i decu i da dobijem neverovatnu snagu. Rešio sam da se borim jer imam za koga. Imao sam sedam dana da se naviknem da nešto nije u redu s mojim organizmam, da me nešto izjeda. Imao sam osećaj kako da mi je neko rekao “dobro došao u pravi svet. Sve ovo do sada je bilo zezanje”. Odmah sam počeo da se šalim na svoj račun. Rekao sam Dini kako želim da snimim posmrtan govor sebi. Kiselo se osmehnula. Meni je to i dalje zabavno. To, koliko ja znam, niko nije uradio. Valjda je to onaj naš beogradski duh. Iznenadio sam sebe tako cool pristupom. Kancer sam dobio na slepom crevu. Je*ote, ne znam nikoga s tom dijagnozom. Lekari su prvo milili da je u pitanju dvanestopalačno. Kad su mi definitivno saopštili dijagnozu, počeo sam da se smejem. Od njega nemam koristi, ali imam štetu. Tako sam video stvari. Operisali su me i sve je bilo ok do jesenas - rekao je tada Divljan.