Prvu glavnu ulogu ostvario je u filmu "The Mighty" (1998), a značajnu prekretnicu u karijeri postigao je filmom "Igbi Goes Down" (2002), za koji je nominovan za Zlatni globus za najboljeg glumca. Nakon ovog projekta, Kiran je uzeo dugu pauzu, tokom koje bi se sporadično pojavljivao samo u onim projektima koji su njega zanimali.