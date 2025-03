S obzirom na to da javnost ne zna kako ova Haremka izgleda u privatnom životu, bez šminke, kostima i štikli, osobe koje su govorile o njoj i njenim koleginicama nisu bile svesne da se ona nalazi pored njih.

- Većina od nas radi najdosadnije kancelarijske poslove, administracija, potpisivanje dokumenata... Traži potpis od direktora, uzmi štampaj, pečat lupi, vrati papir... I tako u nedogled. To je život. Moramo da se borimo. Mi smo samostalni i ostvareni ljudi. Često nam zafali malo zabave, malo druženja, malo pozitivne energije, a dreg vam to dozvoljava, pogotovo kada ste na sceni - otkrila je svojevremeno Lefkada Cunami, pa je drugom prilikom istakla:

- Ja sam mnogo veći Srbin od svih tih što pišu tamo, ali nisam neko ko provodi vreme na društvenim mrežama i svađa se sa tim ljudima. Moje je da verujem u to što volim i to što radim. Srbija nije samo neko ko obuče srpski dres i diže zastavu. Ja sam taj neko ko ovih dana vrlo često diže zastavu, tako da nije Srbija to što piše na Instagramu - jasna je bila dreg kraljica.