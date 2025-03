- Pušim 50 godina, ali sam i dalje zdrava krava. Ne pijem lekove i nemam nikakve intervencije ni unutra ni spolja, ali se molim Bogu. Idem u crkvu i trudim se da budem bolja od sebe, a umem da budem rđa kakvu zemlja ne drži, pa se kajem . Kajem se, a molitva me leči. Ne razboljevam se, 71 godinu imam, a kijavicu nisam imala 30 godina, rekla je glumica pa dodala:

- Razmišljala sam o tome da se zamonašim. Međutim, mora čovek da bude svestan svojih nemoći. Ja nemam moć poslušanja, to je veliki dar, a ja sam bila buntovnica u mladosti. Ali postoji nešto u kreativnom biću krajnje neposlušno. Da ne bih i ja dobijala batine, jer niko meni drugi ne treba da me kažnjava, sama to najbolje činim, prestala sam da maštam o monaškom životu - rekla je Tanja za "Gloriju" osvrćući se na svoju veru u kojoj pronalazi snagu i utehu.