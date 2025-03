Manekenka Amber Rouz , bivša devojka Kanjea Vesta , otkrila je pravi razlog zašto reper odeva svoje devojke kontroverzno, prenosi Daily Mail. Njih dvoje su bili u vezi od 2008. do 2010. godine, a manekenka je prethodno optužila repera da ju je nazvao prostitutkom i da ju je maltretirao.

Foto: @broadimage / SplashNews.com / Splash / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bjanka Ćensori i Kanje Vest na dodeli Gremi nagrada Foto: @broadimage / SplashNews.com / Splash / Profimedia, JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Kanje je sigurno tako oblači. Da, uradio je istu stvar meni i Kim. On je jednostavno takav. Želi da drugi muškarci žele njegovu suprugu. To je ono što voli, što mu se sviđa. Voli da muškarci balave za njegovom suprugom... Želi da svi njegovi prijatelji žele da spavaju s njom. Želi da je svima, kad uđete u sobu, njegova devojka ili supruga najpoželjnija", rekla je reperova bivša.

Manekenka je radila isto, mrzela je to , rekla je, ali bila je mlada. Iako je volela da se ležerno oblači, za svog dragog tada je napravila izuzetak. Nosila je prozirnu haljinu, ali se i isplakala zbog toga i posvađala s reperom. "Plakala sam. Sećam se da sam plakala. Bila sam u Italiji ili Parizu ili tako nešto i sećam se da sam plakala i svađala se s njim jer nisam htela da nosim to s****", prisetila se.

On joj je tvrdio da ne razume modu i da je on genije. "Nisam htela da je nosim, ali nosila sam je, ubili su me na internetu", dodala je Rouz, koja se sada ne bi odlučila za takav autfit.