Prvi njen dečko nakon što je postala glumica bio je ruski baletski igrač Mihail Barišnjikov, koji je tada tek došao iz SSSR-a u Ameriku i igrao u "Životnoj prekretnici". Ona nije govorila ruski, on nije znao engleski, pa su pričali na francuskom , onoliko koliko je Džesika stigla da nauči tokom života u Parizu. Zajedno su bili od 1976. do 1982. godine, a nikada nisu ni razmatrali mogućnost da se venčaju jer su smatrali da njihov odnos ne bi trebalo da uredi ni crkva, ni država. Zajedno su dobili ćerku Aleksandru Lang Barišnjikov, poznatiju pod nadimkom Šura.

Pred kraj veze s Barišnjikovim, Džesiku su povremeno spajali sa oskarovcem Bobom Foseom, s kojim je, koliko je poznato, ostala bliska prijateljica do njegove smrti. U svakom slučaju, ljubav s Mihailom se ugasila, pa su se razišli. Ipak, to što je strast nestala ne znači da je bilo ružnih reči: ostali su prijatelji za ceo život.

– Kada sam pozvala Mišu i rekla mu da sad živim sa nekim drugim, to je za njega bila krajnja izdaja. Samo je spustio slušalicu i nismo razgovarali dve godine. Bila je to bolna situacija za sve nas. Nikada više ne bih želela da prođem kroz to. To je bila teška situacija za sve, objasnila je u jednom intervjuu.