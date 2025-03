Pevačica i glumica Lejdi Gaga , pravog imena Stefani Džermanota, nedavno je u podkastu "The Interview" New York Times-a progovorila o mentalnoj borbi kroz koju je prošla pre nekoliko godina.

Jedan od najvažnijih ljudi u procesu njenog ozdravljenja bio je Majkl Polanski , njen verenik , kog je upoznala 2019. godine. Iako se u trenutku njihovog susreta već osećala bolje, Polanski je brzo primetio da bi mogla da bude srećnija. "Bilo mi je teško to da čujem jer nisam želela da on misli da nisam srećna", priznala je Gaga. Ipak, istakla je da su njegova ljubav i brižna narav odigrale presudnu ulogu u njenom mentalnom zdravlju i ličnom rastu.

Dodatno je naglasila kako se kroz godine promenio njen pogled na haos i intenzitet: "Naučila sam da ne sipam benzin na to. Nekad sam volela više haosa, živela na ivici. Sada sam ponosna što sam mnogo dosadnija. Bila sam autentična i ranije – to sam bila ja. Samo što sam tada autentično upadala u različite ličnosti. Pretpostavljam da je autentičnost subjektivna. Sada osećam da lakše mogu sve to da držim pod kontrolom", rekla je Gaga.