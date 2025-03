Dvoje ljudi optuženih za krađu i preprodaju više od 900 ulaznica za turneju Tejlor Svift "Eras Tour", ali i druga visokoprofilna dela, suočava se s krivičnim prijavama zbog uloge u toj prevari, piše The New York Times. Nekoliko ljudi je bilo uključeno u hakovanje računarskog sistema internet platforme za prodaju ulaznica StubHub počevši od leta 2022, rekla je okružna tužiteljka Kvinsa, Melinda Kac u saopštenju za javnost. Zatim su preprodali ulaznice i to na istoj platformi za 635 hiljada dolara!